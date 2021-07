O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, se reuniu nesta segunda-feira com executivos e cientistas do laboratório chinês Sinovac na qual discutiram, entre outras questões, a possível instalação de uma fábrica da farmacêutica para a produção de doses CoronaVac.

A reunião se soma a outras atividades já realizadas entre as duas partes, como a da última sexta-feira, quando autoridades chilenas e representantes da Sinovac visitaram um local na cidade de Antofagasta para avaliar a opção da construção da planta.