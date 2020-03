O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach" admitiu nesta terça-feira, pouco depois do anúncio do adiamento dos Jogos de Tóquio em um ano, que a pandemia do coronavírus é um desafio sem precedentes para o movimento olímpico e toda a humanidade.

"Nunca tínhamos visto um vírus que se expandisse dessa maneira pelo mundo", alertou o dirigente esportivo, em entrevista coletiva virtual, feita para apresentar as razões da mudança da data do evento na capital do Japão.

Mais cedo, Bach recebeu pedido do primeiro-ministro do país asiático, Shinzo Abe, para que os Jogos, marcados para acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto, fossem adiados em um ano. O presidente do COI aceitou o apelo que também havia sido feito por várias federações de modalidades e comitês olímpicos nacionais.

O dirigente confirmou a informação preliminar de que a nova data não será "depois do verão de 2021", em referência aos período compreendido entre junho e setembro, quando a estação vigora no hemisfério norte, mas admitiu que muitos detalhes ainda precisarão ser definidos.

"Os Jogos Olímpicos são um dos eventos mais complicados de organizar neste planeta, e um telefonema não é suficiente para organizá-los", admitiu Bach.

Caso seja confirmada a realização dos Jogos em 2021, será a primeira vez que o evento não acontecerá em um ano bissexto. Uma edição, por sua vez, que seria em Berlim, foi adiada pela Primeira Guerra Mundial, em 1916, e duas devido a Segunda Guerra Mundial, em 1940, justamente marcada para Tóquio, e 1944, que seria em Londres.

Bach, no entanto, classificou como "perigosas" as comparações sobre a medida adotada neste ano, com as motivadas por conflitos armados do passado. Além disso, garantiu que não há estimativa econômica no momento sobre as perdas com o adiamento.

"O importante é salvar vidas humanas, por isso, as considerações financeiras não são prioritárias", explicou o presidente do COI. EFE

