23 out 2020

EFE Redação Central 23 out 2020

Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach enviou nesta sexta-feira uma mensagem parabenizando Pelé pelo 80ª aniversário e exaltou a figura do Rei do Futebol como esportista.

"Feliz aniversário. Infelizmente, você nunca competiu nos Jogos Olímpicos, mas, de qualquer forma, você é um atleta olímpico, por que viveu segundo os valores olímpicos durante toda a carreira", escreveu o dirigente, em mensagem em inglês.