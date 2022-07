O presidente do COI, Thomas Bach, disse que o Movimento Olímpico "perde um amigo" com a morte do ex-primeiro ministro do Japão, Shinzo Abe, assassinado a tiros nesta sexta-feira durante um comício eleitoral em seu país.

De acordo com o dirigente esportivo alemão, sem Abe, os Jogos Olímpicos de Tóquio "nunca teriam acontecido".