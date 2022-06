O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. EFE/Arquivo

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se disse confiante nesta quinta-feira do sinal verde para que Ucrânia e Moldávia recebam o status de países candidatos a entrar no bloco comunitário, durante cúpula que acontece em Bruxelas, o que classificou de "momento histórico".

"As perspectiva europeia para Ucrânia, Moldávia e Geórgia, acredito que será confirmada hoje, e o status de candidato, também acredito, poderá ser confirmado para Ucrânia e Moldávia", disse o francês, na chegada para o encontro de chefes de Estado e de governo da União Europeia e dos Balcãs Ocidentais.