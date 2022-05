O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu nesta quarta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está derrotado antes mesmo do fim da guerra da Ucrânia, porque errou em questões como a capacidade do exército do país que lidera ou sobre a reação da União Europeia.

"Vladimir Putin já é o perdedor desta guerra", afirmou o francês, durante sessão plenária do Comitê Econômico e Social Europeu.