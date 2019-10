O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou nesta quarta-feira que pode acontecer amanhã a definição de uma data para o desfecho do processo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Em teoria, tudo deverá estar claro em sete ou oito horas", admitiu o líder continental, em entrevista à emissora polonesa "TVN24".