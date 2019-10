9 out 2019

EFE Quito 9 out 2019

O presidente do Equador, Lenín Moreno, publicou nesta terça-feira um decreto no qual restringe a liberdade de movimentação em áreas próximas a edifícios públicos e instalações estratégicas do país.

Pelo decreto, os equatorianos estão proibidos de circular das 20h às 5h, de segunda-feira a domingo, em "áreas próximas a edificações e instalações estratégicas tais como edifícios onde funcionam as sedes dos órgãos do Estado".