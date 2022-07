O presidente do Equador, Guillermo Lasso, trocará seu ministro da Economia, Simón Cueva, após 18 dias de protestos contra as políticas econômicas do governo lideradas pelo movimento indígena e camponês.

A mudança de ministro da pasta da Economia e Finanças foi confirmada à Agência Efe nesta segunda-feira por uma fonte do governo e será oficializada nas próximas horas.