O presidente do Equador, Lenín Moreno. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Lenín Moreno, ressaltou nesta segunda-feira que prevê dois milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19 no país até maio, quando termina seu mandato.

"Como planejamos: até o fim do meu governo, 2 milhões de compatriotas serão imunizados", escreveu no Twitter o mandatário, que deixará o poder no dia 24 de maio, após quatro anos de mandato.