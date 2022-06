O presidente do Equador, Guillermo Lasso. EFE/Arquivo

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, deu positivo para a covid-19 na noite desta quarta-feira, segundo indicou comunicado emitido pela Secretaria de Comunicação da Presidência do país.

A confirmação do contágio do presidente aconteceu cerca de 24 horas depois do Equador superar a marca de 900 mil positivos para o novo coronavírus.