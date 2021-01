O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou nesta terça-feira o que chamou de "ajuste mínimo" no gabinete, após a saída do ministro da Saúde, Salvador Illa, que será candidato à presidência da Generalitat, o órgão executivo da Comunidade Autônoma da Catalunha, no nordeste do país.

Illa será substituído por Carolina Darias, que deixa o Ministério de Política Territorial, que passará a ter Miquel Iceta - que era, até hoje, líder do Partido dos Socialistas da Catalunha - como novo titular da pasta.