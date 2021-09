O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou nesta terça-feira, na Assembleia Geral da ONU, que a hegemonia global dos Estados Unidos fracassou, o que, segundo ele, ficou provado na retirada das tropas americanas do Afeganistão e na invasão ao Capitólio ocorrida em janeiro.

"O sistema hegemônico dos EUA não tem credibilidade, nem dentro nem fora do país", comentou Raisi em discurso em vídeo no qual classificou a retirada de tropas americanas do solo afegão como "derrota e fuga".