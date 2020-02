O presidente do Irã, Hasan Rohani, garantiu nesta segunda-feira ao Alto Representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, Josep Borrell, que o país está disposto a cooperar com o bloco continental em diversos assuntos, entre eles, o acordo nuclear.

"O Irã segue disposto a cooperar e colaborar com a União Europeia para solucionar os problemas, e no momento em que a outra parte cumpra, de modo completo, com suas obrigações, o Irã também regressará seus compromissos", disse o chefe de governo, por meio de comunicado.

Rohani defendeu a redução gradual do cumprimento do acordo nuclear de 2015, e garantiu que a medida está no marco do pacto e busca preservá-lo.

"Lamentavelmente, a retirada unilateral dos Estados Unidos desse acordo criou muitos obstáculos e problemas às outras partes, para a completa implementação", criticou o presidente iraniano.

O acordo nuclear, firmado em 2015 entre Irã, EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, está debilitado desde que, em 2018, o governo americano decidiu abandonar e voltar a impor sanções a Teerã, que o restante dos signatários não foi capazes de impedir.

Em resposta a estas sanções, as autoridades iranianas começaram em maio de 2019 a reduzir gradualmente os compromissos até que, no mês passado, anunciaram que não irão aderir a nenhuma limitação, mas que seguem aceitando as inspeções da Agência Internacional de Energia Atómica (OEIA).

Os três países europeus signatários do acordo - França, Reino Unido e Alemanha - optaram, em 14 de janeiro, por ativar o mecanismo de resolução de diferenças diante dos descumprimentos do Irã, embora dez dias depois tenham decidido ampliar o prazo em pouco mais de um mês, para tentar encontrar uma solução.

Caso não haja uma saída, o caso poderia passar para o Conselho de Segurança da ONU, o que abre portas para a imposição mais uma vez de sanções internacionais ao país asiático e a morte definitiva do acordo.

A visita de Borrell à Teerã foi a primeira do espanhol como chefe da diplomacia europeia, que também coincide com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Irã.

Rohani disse que os americanos cometeram "muitos erros estratégicos" na região, em países como Irã, Iraque, Síria e Afeganistão, tendo política condenada ao fracasso.

A visita de Borrell busca rebaixar as tensões, e o diplomata também terá encontro em Teerã com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Yavad Zarif, e o presidente do Parlamento local, Ali Lariyani.