O presidente do Kosovo, Hashim Thaçi, renunciou nesta quinta-feira depois que as acusações de crimes de guerra foram confirmadas em um tribunal internacional devido ao seu tempo como líder de uma guerrilha que lutou contra as forças sérvias no final dos anos 1990.

"Não me permitirei comparecer ao tribunal como presidente, e renuncio hoje para proteger a integridade do Estado", disse Thaçi, durante entrevista coletiva em Pristina, e divulgada pelo site do jornal local "Koha Ditore".