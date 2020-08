O presidente do Líbano, Michel Aoun, afirmou nesta sexta-feira que ainda não estão determinadas as causas da explosão de 2,75 toneladas de nitrato de amônio no porto de Beirute, três dias atrás, e não descartou uma ação externa.

"Não estão especificados os motivos da explosão, há a possibilidade de uma intervenção externa, mediante um míssil, bomba ou qualquer outro ato", garantiu o chefe de governo à imprensa local.