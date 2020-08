O presidente do Líbano, Michel Aoun, ordenou que as Forças Armadas realizem patrulhas nas áreas mais afetadas pela grande explosão ocorrida no porto de Beirute nesta terça-feira, que deixou mortos, feridos e graves danos materiais em diferentes bairros.

Em redes sociais, a Presidência informou que o chefe de Estado pediu para que o Exército trabalhe para "tratar as consequências da grande explosão e patrulhar as áreas do desastre para manter a segurança".