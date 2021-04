Cidade do México

EFE Cidade do México 28 abr 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, acusou nesta quarta-feira de "golpe à democracia" o Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário Federal (TEPJF) por cancelar a candidatura de seu aliado, Félix Salgado Macedonio, acusado de estupro.

López Obrador afirmou que os magistrados da TEPJF e os conselheiros do Instituto Nacional Eleitoral (INE) estão "conspirando contra a democracia" para eliminar as candidaturas de Salgado Macedonio ao governo de Guerrero, e de Raúl Morón, ao do estado de Michoacán.