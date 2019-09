O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, proclamou neste domingo o fim do que chamou de "guerra de extermínio" contra o crime organizado e o narcotráfico, e destacou a necessidade de atender as causas sociais que provocam a violência no país.

"Nem o Exército nem a Marinha são utilizados para reprimir o povo. Acabou a guerra de extermínio contra o chamado crime organizado", declarou o presidente durante a apresentação do seu primeiro relatório de governo no Palácio Nacional.