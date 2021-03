Cidade do México

EFE Cidade do México 12 mar 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.

"Comemoro isso, que as autoridades do país (Brasil) tenham exonerado, limpado de culpa o ex-presidente Lula. Desejo a ele e a todos os líderes sociais políticos do mundo que sigam em frente, que não deixem de lutar pela igualdade", declarou.