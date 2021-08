O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou nesta segunda-feira que há, pelo menos, um morto devido a um incêndio na plataforma da companhia petrolífera Pemex, ocorrido ontem na costa do estado de Campeche, no Golfo do México.

"Um funcionário da Pemex perdeu a vida, há feridos e desaparecidos. Desejamos de todo o coração que os feridos se recuperem e que apareçam os que estão sendo reportados como desaparecidos", disse López Obrador, em entrevista coletiva.