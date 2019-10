EFE Cidade do México 21 out 2019

O presidente do México, Andrés López Obrador, garantiu nesta segunda-feira seguir acreditando que tomou a decisão certa ao libertar Ovídio Guzmán, filho do narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para evitar uma tragédia na capital do estado de Sinaloa.

"O tempo passará e as pessoas de Culiacán poderão julgar se fizemos bem ou mal. Eu tenho a consciência tranquila e sei que agimos de forma correta", disse o líder, em entrevista coletiva concedida no Palácio Nacional, sede do governo do país.