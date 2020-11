O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, negou nesta segunda-feira ter alguma diferença com Joe Biden, candidato democrata projetado como vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas explicou que aguardará as autoridades americanas confirmarem oficialmente o resultado eleitoral.

"Não temos nenhuma diferença com o candidato do Partido Democrata. Não temos nada contra o possível presidente eleito e não temos nada contra nenhum partido. Somos do partido do México", disse o presidente durante a coletiva de imprensa do Palácio Nacional.