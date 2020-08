O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta sexta-feira que a curva de contágio do novo coronavírus foi controlada e o colapso no sistema de saúde evitado, no dia em que foi superada a marca de 50 mil mortos no país em decorrência da Covid-19.

"O que fizemos bem? O que fizeram bem os profissionais, os especialistas em saúde? Pois, se achatou a curva, nos levou tempo, mas não houve saturação nos hospitais, não houve caso de saturação dos hospitais. Ninguém ficou sem ser atendido", disse o chefe de governo, em entrevista coletiva.