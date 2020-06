Cidade do México

EFE Cidade do México 1 jun 2020

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, admitiu nesta segunda-feira que o país tem que voltar gradualmente à normalidade, com o plano de reabertura apresentado pelo governo, embora alerte que novos surtos farão as medidas de restrições serem retomadas.

"Temos que passar para uma nova normalidade, porque é isso que precisa a economia nacional e o bem-estar do nosso povo. Necessitamos, pouco a pouco, ir normalizando as atividades", disse o chefe de governo, em entrevista coletiva concedida nas Ilhas das Mulheres, no Caribe mexicano.

Hoje, o país iniciou a primeira fase de relaxamento de medidas, baseado em um sistema de quatro níveis de risco sanitário. Nesta semana, 31 dos 32 estados do México permanecem nesta semana em alerta vermelho, o mais alto entre os medidores de risco de contágio.

Com essa situação vigorando, apenas as indústrias automotoras, de construção e mineração estão autorizadas a retomar atividades.

"Muitas empresas pediram para trabalhar com protocolos, sem descuidar da saúde dos trabalhadores. Hoje, começamos e vamos medindo pouco a pouco", explicou López Obrador.

No México, onde quase 10 mil pessoas morreram em consequência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o presidente ainda pediu que as pessoas saiam de casa apenas para atividades essenciais.

"Se não o fizermos de maneira ordenada, com disciplina, e forem produzidos novos contágios e ocorrer novo surto, então vamos fechar tudo de novo", afirmou o chefe de governo.

López Obrador ainda apontou que a Cidade do México, capital do país, segue como o foco da doença, embora a situação seja considerada "controlada".