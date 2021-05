Cidade do México

EFE Cidade do México 18 mai 2021

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta terça-feira uma expansão dos pontos de vacinação no país para concluir a imunização de toda a população no próximo mês de outubro.

"Queremos terminar a vacinação até o mês de outubro, muito antes do início do Inverno. Esse é o plano geral", disse López Obrador na sua coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional ao lado de várias autoridades de saúde.