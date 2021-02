O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez nesta segunda-feira a primeira aparição pública após encerrar o período de isolamento forçado devido a ter dado positivo em teste para o novo coronavírus.

"Aqui estamos para seguir lutando. Agradeço a muitos amigos do exterior e a todo o povo do México, mulheres, homens, que expressaram o desejo de que eu me recuperasse e seguisse adiante", disse o chefe de governo, em entrevista coletiva diária concedida do Palácio Nacional.