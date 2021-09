O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerre as sanções contra Cuba, após afirmar que a população do país caribenho é um exemplo para a humanidade, por resistir durante 62 anos contra as restrições.

"O governo que represento chama respeitosamente o governo dos Estados Unidos a levantar o bloqueio contra Cuba, porque nenhum Estado tem o direito de submeter outro povo, outro país", disse López Obrador, em pronunciamento que fez parte das comemorações do Dia da Independência mexicano.