O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, revelou nesta quarta-feira que muitos empresários o pressionam para legalizar o consumo legal de maconha no país.

"Há muitas pressões, porque eles já estão vendo isso como um negócio. Eles até me disseram que, se isso for resolvido, haverá milhões de dólares em receitas para os cofres públicos", afirmou o político em entrevista coletiva no Palácio Nacional, na Cidade do México.