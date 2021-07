O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta segunda-feira para que sejam evitados "exageros com as medidas autoritárias" em meio à terceira onda da covid-19 no país, com o argumento de que esta fase de contágios é menos intensa do que as anteriores.

"Não exagerem com as medidas autoritárias. No nosso país não houve toque de recolher, não houve medidas drásticas, nem nos piores momentos", afirmou o governante em entrevista coletiva matinal no estado de Veracruz.