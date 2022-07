O presidente do Nacional, José Fuentes, negou nesta que o clube tenha aberto negociações com o atacante uruguaio Luis Suárez, mas revelou que tem mantido conversa com o jogador, que deixou recentemente o Atlético de Madrid.

"Negociação não existe. O que existe, é uma troca de mensagens em que eu mostro tudo o que significaria a volta dele para casa, onde há um campo com seu nome, a torcida o quer, uma equipe que poderia cuidar dele por três meses, para que chegue em forma à Copa do Mundo", disse o dirigente à Agência Efe.