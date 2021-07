O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quinta-feira o início da segunda etapa do plano de vacinação contra a Covid-19, de pessoas entre 18 e 49 anos com doenças básicas.

O anúncio foi feito no relatório anual ao Congresso, no qual ele reconheceu haver um atraso do governo no processo de imunização da população. Contudo, segundo ele, a situação está sendo revertida.