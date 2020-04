O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quarta-feira a prorrogação em uma semana da quarentena decretada no país para impedir o avanço da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, fazendo com que as medidas passem a vigorar até 19 de abril.

Entre outras normas impostas, estão as restrições de circulação de pessoas e carros durante as 24 horas do dia, embora o próprio chefe de governo tenha lembrado que existem variações e exceções.

De acordo com o boletim mais recente, 119 casos de infecção pelo novo coronavírus foram confirmados no Paraguai, sendo que cinco pessoas morreram.

Hoje, Abdo Benítez participou de um ato na academia militar do país, onde 72 cidadãos paraguaios foram liberados após cumprir quarentena de 15 dias, imposta por terem voltado do exterior.

Na última sexta-feira, o governo do Paraguai já havia divulgado o endurecimento de medidas em vigor, diante do aumento do descumprimento de normas de isolamento, como a circulação de veículos na região metropolitana de Assunção.

Atualmente, a população só pode sair de casa para comprar alimentos, medicamentos ou produtos de limpeza, com exceção para os trabalhadores de estabelecimentos e empresas consideradas essenciais, com justificativa em mãos.

Cerca de mil pessoas foram receberam algum tipo de punição por descumprir as ordens, inclusive, três parlamentares, entre elas, uma senadora, que deu positivo para o novo coronavírus. EFE

