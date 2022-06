O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quinta-feira que se reunirá amanhã com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e que os dois visitarão as obras de construção da Ponte da Integração, que ligará Foz do Iguaçu, no Paraná, com Presidente Franco.

"O presidente Bolsonaro me confirmou que teremos uma reunião lá", disse Benítez, em referência à cidade de Presidente Franco, na província de Alto Paraná.