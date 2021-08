O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, garantiu nesta quinta-feira que "deve haver mais investimentos" em segurança, após os confrontos nas últimas semanas com a guerrilha Exército do Povo Paraguaio (EPP) e seus grupos separatistas, e defendeu os resultados do Força Tarefa Conjunta (FTC) em sua luta.

Durante sua visita a Concepción, no norte do país e zona de influência da guerrilha, o presidente disse que será elaborado um "plano consensual" para melhorar a capacidade das forças de segurança e "construir uma política de acordo com o que aconteceu".