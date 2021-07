O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, defendeu nesta quinta-feira a manutenção dos "princípios fundacionais" do Mercosul, com um relacionamento exterior "coordenado" e, se possível, com medidas mais "dinâmicas", em discurso na cúpula de mandatários do bloco.

A mensagem, anunciada em conferência virtual, chega em um momento em que o Uruguai pretende conversar com outros países para negociar acordos comerciais fora do Mercosul.