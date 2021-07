EFE/Presidência do Paraguai

O governo do Paraguai oficializou nesta quinta-feira a prorrogação até dezembro da lei de emergência sanitária a fim de tentar minimizar o impacto social e econômico da pandemia da Covid-19, doença que causou quase 13 mil mortes desde março do ano passado no país vizinho.

O ministro da Fazenda, Óscar Llamosas, declarou em entrevista coletiva que US$ 365 milhões serão destinados a medidas incluídas na norma e focalizadas nos setores afetados pela Covid.