O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, prometeu nesta quinta-feira que o governo manterá os esforços para acabar com a guerrilha do Exército do Povo Paraguaio (EPP), que sequestrou há 600 dias o ex-vice-presidente do país Óscar Denis.

"Nosso compromisso é seguir fazendo o maior dos esforços para acabar com esse grupo de terroristas que tanto dano fez à muitas famílias paraguaias", disse o chefe de Estado, em entrevista à jornalistas locais.