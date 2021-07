O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, promulgou uma lei sobre auditoria de contas, bens e ativos das duas represas binacionais do país: Itaipu (compartilhada com o Brasil) e Yacyretá (com a Argentina), conforme publicado nesta segunda-feira em diário oficial.

De acordo com a nova lei, a Controladoria Geral da República deve estabelecer protocolos e procedimentos para realizar pelo menos duas auditorias anuais, uma financeira e outra de obras.