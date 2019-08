O presidente do Parlamento britânico, John Bercow, classificou nesta quarta-feira como "aberração constitucional" a solicitação do primeiro-ministro, Boris Johnson, de fechar temporariamente o Parlamento para, supostamente, evitar um debate sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Johnson confirmou em comunicado que pediu à rainha Elizabeth II o fechamento da Câmara dos Comuns de 10 de setembro até 14 de outubro, dia em que a próxima legislatura será iniciada com o tradicional "discurso da rainha".