O presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, denunciou nesta terça-feira que houve uma tentativa fracassada de assassinar o presidente do país, Nicolás Maduro, com drones no dia 22 de junho, quando ele inaugurou um monumento por ocasião do bicentenário da Batalha de Carabobo, que foi crucial na guerra de independência.

"Havia um plano para assassinar o presidente da República com drones. Quatro drones foram lançados em 22 de junho contra o evento em que o presidente Maduro estava, a inauguração do novo monumento para o bicentenário de (a batalha de) Carabobo", afirmou Rodríguez em entrevista coletiva.