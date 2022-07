O presidente do Peru, Pedro Castillo, afirmou nesta sexta-feira que seu ministro do Interior, Dimitri Senmache, foi censurado pelo Congresso "por razões políticas e não de forma objetiva".

"Como presidente da República, lamento que razões políticas tenham prevalecido nesta decisão antes do propósito de supervisionar com objetividade o trabalho do Executivo", disse Castillo durante uma visita de trabalho ao departamento de La Libertad, no norte do país.