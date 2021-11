O presidente do Peru, Pedro Castillos. EFE/Arquiivo

O presidente do Peru, Pedro Castillo, agradeceu pela cooperação da China, no 50º aniversário das relações diplomáticas bilaterais, e pelo fortalecimento dos vínculos econômicos que a tornaram o maior parceiro comercial do país sul-americano.

"Em 2 de novembro de 1971, iniciamos oficialmente este processo de consolidação da nossa relação bilateral, mas os profundos laços que unem Peru e China estão enraizados ao longo da nossa história com a presença de cidadãos chineses em nosso país e vice-versa", publicou o mandatário em redes sociais.