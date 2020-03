O presidente do Peru, Martín Vizcarra, anunciou nesta sexta-feira o registro do primeiro caso de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, e garantiu que o governo não poupará esforços para que a epidemia global não avance no país.

O paciente, de acordo com o chefe de Estado, é um homem de 25 anos, que viajou recentemente por Espanha, França e República Tcheca e está em estado estável.

"Disponibilizamos, através do Ministério da Saúde, todos os recursos necessário, do ponto de vista médico, para que este paciente conte com atendimento integral", garantiu Vizcarra.

O presidente afirmou que, desde o momento do início da crise sanitária, ainda em período restrito à China, o governo já vinha planejando a atuação, caso a doença chegasse ao território peruano.

"Adotamos um conjunto de ações imediatas para prevenir, detectar e tratar possíveis casos de coronavírus no nosso país", disse.

Vizcarra procurou tranquilizar a população e disse que sempre entendeu que o Peru estava na rota do patógeno, que se expandiu pela Europa e também por outros países da América do Sul, como Brasil, Argentina e Chile, que já contam com pacientes.

O Ministério da Saúde já disponibilizou salas especiais para uma eventual quarentena em vários hospitais de Lima e no interior do país. Além disso, foi iniciada uma campanha de conscientização nos postos migratórios e terminais do aeroporto da capital.