O presidente do Peru, Pedro Castillo, fez um convite nesta segunda-feira para que investidores e empresas apostem no país, durante sessão virtual do Conselho Permanente da Organização de Estados Americanos (OEA), em que tentou afastar temores de um regime que seja contrário ao capital internacional.

"Nós não somos comunistas, não viemos expropriar a ninguém, não viemos afugentar os investimentos", garantiu.