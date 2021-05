O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, disse que alguns congressistas de seu país pareciam "chantagistas" por ameaçaram retirá-lo do cargo se ele contestasse no Tribunal Constitucional (TC) uma lei que permite aos cidadãos do país a retirada de uma porcentagem dos recursos depositados nos fundos de pensão.

"Respeitamos a grande maioria dos congressistas que, de boa fé, têm trabalhado para fazer projetos de lei, declarações e trabalhar com o Executivo, mas há um punhado, três, quatro ou cinco congressistas que parecem que, ao invés de serem congressistas, são chantagistas que propõem ao governo que, se não fizermos isso, os removeremos", afirmou Sagasti a jornalistas nesta sexta-feira.