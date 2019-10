O presidente do Peru, Martin Vizcarra, anunciou nesta segunda-feira a dissolução do Congresso e convocou novas eleições legislativas com o objetivo de encerrar uma crise política do país.

"Decidi dissolver o Congresso e convocar eleições parlamentares. Isto é um ato constitucional", afirmou Vizcarra em mensagem televisionada após o Congresso ter decidido votar a eleição de um membro do Tribunal Constitucional, deixando para depois a avaliação de um pedido de moção de confiança apresentado pelo governo.