O presidente do Peru, Pedro Castillo, chegou nesta sexta-feira à sede do Ministério Público para ser interrogado pelo procurador geral do país, Pablo Sánchez, como parte da investigação preliminar de um suposto caso de corrupção no atual governo.

"A fim de esclarecer as denúncias e especulações contra mim, hoje irei à Procuradoria Geral da República em ato de transparência com o povo e colaboração com a justiça", disse Castillo no Twitter, antes de caminhar para o Ministério Público, localizado a poucos quarteirões do Palácio do Governo.