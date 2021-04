O presidente do Peru, Francisco Sagasti, parabenizou nesta segunda-feira o ex-banqueiro e empresário Guillermo Lasso pela vitória no segundo turno das eleições realizadas no Equador no domingo passado.

"Minhas afetuosas felicitações a Guillermo Lasso e ao povo equatoriano por esta jornada democrática e exemplar", escreveu o mandatário peruano no Twitter.