O presidente do Peru, Pedro Castillo, fez nesta quarta-feira um apelo, durante a cerimônia do bicentenário da criação do Exército, para reforçar a tarefa de combater as "grandes desigualdades" no país, como a pobreza e a injustiça social.

O mandatário conduziu uma cerimônia militar na Praça de Armas, em Lima, onde está localizado o Palácio do Governo, na qual as diferentes unidades do Exército marcharam e cantaram os hinos desta força armada.